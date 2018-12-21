Бывший депутат Рады заявил, что украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

10:54 | 24.12.2018

Украинские военнослужащие разгромили находящийся на границе с Крымом пансионат, в который заселились под предлогом военного положения, соответствующей записью в Facebook поделился экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает РИА «Новости».



«30 ноября на базу отдыха в Геническом районе заселились военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ. Уже через два дня из нескольких номеров пропала дорогостоящая телеаппаратура, а также другие вещи», - написал он.