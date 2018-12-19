Фрегат ВМФ России с «Калибрами» заметили на пути в Азовское море

16:57 | 21.12.2018

Фрегат ВМФ России движется мимо берегов Крыма по направлению к Азовскому морю, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. По данным агентства, на борту судна находится вертолет.



Судно вооружено двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм. Кроме того, корабль располагает реактивным противоторпедным бомбомётом, автоматической артустановкой А-190, ракетами «Калибр» и реактивными противокорабельными ракетами «Оникс». Также на вооружении пусковые установки комплекса «Штиль-1» и две шестиствольные пушки АК-630М, отмечает news.ru.