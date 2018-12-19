В Сербии поезд на переезде протаранил школьный автобус

16:44 | 21.12.2018

Три человека погибли, еще 22 пострадали в пятницу утром при столкновении школьного автобуса и поезда в районе города Ниш на юге Сербии, сообщает телеканал РТС. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы. Причины ДТП пока не установлены.