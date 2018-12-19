В результате взрыва на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек

16:37 | 21.12.2018

Число жертв взрыва метана в угольной шахте на северо-востоке Чехии выросло до 13. Об этом сообщает газета Lidové Noviny со ссылкой на пресс-службу горнодобывающей компании OKD. 11 погибших являются гражданами Польши, остальные — чехи. Один пострадавший в критическом состоянии, еще двое — в больнице. Семь раненых получили медицинскую помощь на месте. Как отмечает russian.rt.com, в Польше объявили воскресенье, 23 декабря, днём общенационального траура после трагедии в шахте.