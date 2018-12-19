16:31 | 21.12.2018

Национальный архив Латвии опубликовал часть картотеки КГБ Латвийской ССР. Об этом сообщается на сайте ведомства. Среди размещенных материалов — телефонная книга сотрудников КГБ, картотеки агентов, нормативные документы, Контрразведывательный словарь, отчеты заседаний и инструкции.

В частности, в открытом доступе оказались более 10 тысяч карточек граждан, которые тайно работали на КГБ. Кроме того, в списке оказались 72 карточки внештатных оперативных сотрудников.