Китай испытал купленную у РФ зенитную ракетную систему С-400

16:28 | 21.12.2018

В Китае народно-освободительной армией впервые были проведены успешные испытания приобретенной в России зенитной ракетной системы С-400. Устройство поразило баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км/с, передает Kp.ru. Стрельбы состоялись на полигоне в первой декаде декабря, испытывались два дивизиона ЗРС.



КНР стала первым иностранным покупателем С-400 «Триумф». Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых страна приняла в мае, напоминает lenta.ru.