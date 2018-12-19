Палата представителей Конгресса США согласилась выделить деньги на стену Трампа

13:55 | 21.12.2018

Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. За принятие документа высказались 217 конгрессменов, 185 были против. Теперь законопроект рассмотрит Сенат, передает rg.ru.



Трамп уже приветствовал решение палаты представителей выделить средства на строительство стены. В сообщении в Twitter Трамп поблагодарил членов палаты, отметив энтузиазм законодателей при принятии решения.