13:51 | 21.12.2018

77-летний правозащитник Лев Пономарёв вышел на свободу после 16 суток административного ареста. Правозащитника встречали у спецприемника №1, однако, как сам рассказывает Пономарев, его утром перевезли в ОВД Мещанское, а затем, по его словам, «выкинули на улицу с четырьмя сумками».



Как напоминает РБК, в начале декабря на Пономарева составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции), и спустя несколько дней Тверской суд Москвы назначил правозащитнику 25 суток ареста. Поводом стал его пост в Facebook. Там содержался призыв выйти на не согласованный властями столицы митинг в защиту фигурантов дела «Нового величия» (прошел 28 октября у здания ФСБ на Лубянке). После рассмотрения жалоб Пономареву смягчили наказание до 16 суток лишения свободы.