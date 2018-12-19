Четыре процента россиян не убирают новогоднюю елку до лета

13:48 | 21.12.2018

Больше половины россиян выбрасывают новогодние елки в течение месяца после праздника, до марта дерево стоит у десятой части граждан и только 4 процента расстаются с деревом не раньше лета. Об этом свидетельствуют данные исследования компании MARC, его итоги публикует РИА Новости.



В то же время елка остается главным атрибутом праздника, ее наряжают 82% респондентов. При этом почти половина россиян отдает предпочтение искусственной елке (48%). Живое дерево предпочитает 27% опрошенных, сообщает iz.ru.