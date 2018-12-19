В Атланте легкомоторный самолет упал на футбольное поле, погибли три человека

13:37 | 21.12.2018

В Атланте легкомоторный самолет упал на футбольное поле, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает The Independent. Погибли люди, находившиеся на борту.



По данным управления гражданской авиации, крушение произошло сразу после вылета самолета из аэропорта в округе Фултон. Он направлялся в Мемфис.



На месте падения пожарные нашли только обломки. Самолет удалось распознать лишь по уцелевшему хвосту. Спасатели отметили, что он, скорее всего, проскользнул по полю и развалился.