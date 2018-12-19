13:22 | 21.12.2018

Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). В Тверской суд Москвы также поступило ходатайство о его заочном аресте, передает РБК. Ранее в Генпрокуратуре заявили, что основателя Hermitage Capital объявят в международный розыск, а его имущество арестуют.



Ранее инвестор уже дважды был осужден заочно в РФ. Россия неоднократно пыталась добиться выдачи Браудера по линии Интерпола, но эти запросы не были удовлетворены, напоминает «Эхо Москвы».