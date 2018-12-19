Кемеровская область официально стала Кузбассом

13:00 | 21.12.2018

Совет народных депутатов Кемеровской области на заседании утвердил второе официальное название Кемеровской области – Кузбасс, сообщил председатель парламента Вячеслав Петров, передает «Интерфакс». Это решение вступит в законную силу после того, как будут внесены изменения в 65-ю статью Конституции РФ.



Напомним, что ранее с инициативой сделать юридически равными оба названия региона выступил губернатор Кемеровской области Цивилёв.