МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили

12:55 | 21.12.2018

МВД предлагает предоставить полицейским дополнительные полномочия для проведения досмотра. Подготовлен соответствующий проект поправок, передает «Эхо Москвы».



В частности, предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили «в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность». Кроме того, предлагается позволить сотрудникам полиции право вскрывать автомобили, в которых находятся преступники. Наконец, в законопроекте предлагается изменить правила личного досмотра – чтобы полиция могла досмотреть подозреваемого в краже.