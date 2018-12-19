ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

12:45 | 21.12.2018

Российский Центробанк 21 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух российских банков — «Руссобанка» и «Донхлеббанка», передает РИА «Новости».



На 1 декабря «Донхлеббанк» по величине активов находился на 298-м месте в банковской системе России. Объем вкладов физических лиц в нем составляет 2,446 миллиарда рублей, отмечает «Интерфакс».



Московский «Руссобанк» занимал 268-е место в банковской системе по величине активов. Объем вкладов физлиц в банке составляет 1,083 миллиарда рублей.