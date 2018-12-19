12:41 | 21.12.2018

Роскомнадзор начал проверку в отношении канала BBC World News в связи с решением британского регулятора Ofcom в отношении RT о нарушении правил вещания, сообщили в ведомстве.



Как отмечает ТК «Дождь», проверка начнется сегодня. В сообщении ведомства говорится, что Роскомнадзор проверит на соответствие законодательству вещание телеканала BBC World News в России и интернет-ресурсы Би-би-си. О результатах проверки сообщат дополнительно.