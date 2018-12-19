Дональд Трамп объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса

12:35 | 21.12.2018

Президент США Дональд Трамп накануне вечером через Twitter объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса, передает РИА «Новости». Как сообщается, накануне Мэттис сам подал прошение об отставке из-за расхождения во взглядах с Трампом.



Глава американского военного ведомства в своем письме написал, что у Трампа есть право на работу с министром обороны, разделяющим его взгляды. Также глава Пентагона отметил, что Соединенным Штатам следует избегать двусмысленности в отношениях со странами, стратегические интересы которых «увеличивают напряжение», упомянув Китай и Россию.



Трамп пообещал назвать преемника Мэттиса уже в ближайшее время.