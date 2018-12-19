Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией Порошенко ради рейтинга

17:03 | 20.12.2018

Инцидент в Керченском проливе является провокацией Украины, затеянной ради того, чтобы поднять рейтинг президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил Путин в ходе большой пресс-конференции. «Провокации вообще всегда плохи. Они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнёрам такое развитие событий — понятно: там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента», — сказал Путин.



Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины с 24 моряками были задержаны при попытке пройти через Керченский пролив. После инцидента в отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.