Путин считает невозможной «реставрацию социализма» в России

16:52 | 20.12.2018

Путин счел невозможной «реставрацию социализма» в России. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции. «Я думаю, что это невозможно. Мне представляется, что глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма невозможна. Возможны элементы социализации — в экономике, социальной сфере, но это всегда связано с расходами больше доходов и, в конечном счете, с тупиком в экономике», — сказал Путин.