Путин заявил, что Россия заинтересована в заключении мирного договора с Японией

16:49 | 20.12.2018

Путин заявил, что Москва и дальше будет вести переговоры с Токио относительно заключения мирного договора. В то же время он отметил, что вызывает беспокойство размещение американской системы ПРО в Японии. «Безусловно, нас беспокоят планы размещения систем ПРО США... Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. И эти системы работают синхронно в комплексе с ударными комплексами», — сказал Путин. Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких иллюзий на этот счет, однако работа с японскими коллегами будет продолжаться.