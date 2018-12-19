Путин заявил, что когда-нибудь женится «как порядочный человек»

16:45 | 20.12.2018

Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос, намерен ли он жениться. На соответствующий вопрос журналиста Путин спросил у того, женат ли он сам. Он ответил утвердительно. «Вот он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему... Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать, наверное», — заявил Путин. Напомним, в 2013 году Путин и развелся со своей женой Людмилой.