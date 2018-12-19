Путин заявил, что тенденция недооценки угрозы ядерной войны нарастает

16:40 | 20.12.2018

Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что тенденция недооценки угрозы ядерной войны нарастает. «Опасность подобного развития событий в мире как-то затушевывается. Это кажется невозможным или чем-то уже не таким важным. А между тем, если, не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может, даже и планеты», — сказал глава государства.



Путин перечислил тенденции, которые могут привести к глобальной ядерной катастрофе. В первую очередь, это «понижение порога применения вооружения», то есть разработка снарядов малой мощности, сказал президент. Вторая опасная тенденция — это применение баллистических ракет в неядерном исполнении, поскольку современные системы ПРО не позволяют сразу определить, несет ли запущенная ракета ядерный заряд. «Надеюсь, у человечества хватит чувства самосохранения, чтобы не доводить до крайностей», — подытожил он, передает lenta.ru.