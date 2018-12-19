Путин заявил, что в задержании рэперов и запрете их выступлений ничего хорошего нет

15:36 | 20.12.2018

В задержании рэперов и запрете их выступлений ничего хорошего нет, заявил Путин. Однако, добавил он, поощрять употребление ненормативной лексики в творчестве не следует. Впрочем, «они там поют с матерком — и пусть поют», передает Вести.ру. Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.



Путин также добавил, что искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень.