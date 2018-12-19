Сборная РФ по футболу завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

15:32 | 20.12.2018

Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА, который сегодня, 20 декабря, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1424 очка, передает championat.com. Она располагается между сборными Болгарии и Норвегии (по 1425 очков) и командой ДР Конго (1420 очков).



Прошлый год сборная России завершала на 64-м месте. Улучшить позиции в рейтинге российской команде удалось благодаря успешному выступлению на домашнем чемпионате мира, где сборная России дошла до четвертьфинала, передает Р-спорт.



Топ-10 рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589).