Федеральная резервная система США повысила базовую ставку

15:27 | 20.12.2018

Федеральная резервная система США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Свое решение Федрезерв обосновал тем, что рынок труда продолжает укрепляться, безработица низкая, а экономическая активность растет высокими темпами. Кроме того, низкой остается и инфляция — в пределах 2%.