15:22 | 20.12.2018

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что у Путина нет мобильного телефона, передает РИА «Новости». В то же время он получает информацию самыми различными способами, в том числе из интернета, уточнил Песков. Он добавил, что «старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут».



Кроме того, по его словам, Путин получает информацию как из «папок с распечатками», так и из телевизионных дайджестов. «Ну и сам президент тоже, он может и в компьютере посмотреть интернет», — добавил Песков.