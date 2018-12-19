Украинские военные корабли готовятся к проходу через Керченский пролив

15:18 | 20.12.2018

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив, передает РИА «Новости». Он отметил, что новый проход ВМС Украины должны совершить в сопровождении представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы «доказать, что Киев соблюдает законы».