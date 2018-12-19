В Москве открылась станция метро «Беломорская» Замоскворецкой линии

15:12 | 20.12.2018

Мэр Москвы Собянин открыл новую станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Она стала 260-й станцией столичной подземки, передает iz.ru. По оценкам метрополитена, проходимость «Беломорской» будет достигать 140 тыс. человек в сутки, позволит разгрузить станцию «Речной вокзал» и станет отправной и конечной точкой для жителей Левобережного района.