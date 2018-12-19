В Санкт-Петербурге задержали врача по подозрению в изнасиловании трех пациенток

15:09 | 20.12.2018

В Санкт-Петербурге задержали врача анестезиолога-реаниматолога, которого подозревают в изнасиловании трех пациенток, сообщила пресс-служба СУ СКР по городу.



Ранее в правоохранительные органы города обратилась 32-летняя женщина, заявившая, что 19 декабря доктор надругался над ее 16-летней дочерью, находящейся в бессознательном состоянии после операции. Позже выяснилось, что в тот же день мужчина надругался над 17-летним студентом и 21-летней девушкой.



После задержания у подозреваемого резко ухудшилось здоровье, и ему потребовалась госпитализация. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении под охраной, отмечает iz.ru.