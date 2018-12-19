Россияне начали экономить на подарках к Новому году

14:42 | 20.12.2018

Сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки, заметно уменьшилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ромир», передает РИА Новости.



Три года назад в среднем бюджет на подарки составлял 6550 рублей, а в этом году 5500 рублей. Отмечается, что существенно снизилась доля тех, кто планирует траты свыше 5 тыс. рублей — с 39% в 2015 году до 25% в нынешнем., сообщает iz.ru.



Почти повторяются и доли тех, кто готов обойтись минимальными суммами. Так, от 3 до 5 тысяч на подарки потратят 22% россиян, от 1 до 3 тысяч — около 20%, менее 1 тысячи рублей — 8%. Также 8% опрошенных не будут тратиться на презенты.