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Россия и мир


 

14:38 | 20.12.2018

Власти США расширили санкционные списки в отношении РФ

США расширили санкционные списки в отношении России. Под ограничительные меры попали 18 физических лиц и четыре средства массовой информации, передает РИА «Новости». Большинство из фигурантов этого списка американские власти связывают с ГРУ и инкриминируют им «злонамеренную деятельность». Широкой публике в новом расширении известны лишь Петров и Боширов, обвиняемые на Западе в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери, отмечает russian.rt.com.

Из юридических лиц ограничения введены против Федерального агентства новостей и USA Really, которых связывают с бизнесменом Пригожиным.

© «Вечерние Ведомости»

 


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