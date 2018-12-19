Власти США расширили санкционные списки в отношении РФ

14:38 | 20.12.2018

США расширили санкционные списки в отношении России. Под ограничительные меры попали 18 физических лиц и четыре средства массовой информации, передает РИА «Новости». Большинство из фигурантов этого списка американские власти связывают с ГРУ и инкриминируют им «злонамеренную деятельность». Широкой публике в новом расширении известны лишь Петров и Боширов, обвиняемые на Западе в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери, отмечает russian.rt.com.



Из юридических лиц ограничения введены против Федерального агентства новостей и USA Really, которых связывают с бизнесменом Пригожиным.