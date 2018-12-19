Германия вновь попросила Россию вернуть трофеи СССР

14:31 | 20.12.2018

Германия вновь настаивает на возвращении ее культурных ценностей, перемещенных в Россию после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. В посольстве отметили, что культурные объекты «не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери». Отмечается, что Берлин готов продолжать переговоры по возвращению российского культурного наследия, которое оказалось на территории Германии.



Как отмечает 360tv.ru, среди всего прочего Германия хочет получить Эберсвальдский клад, тысячи уникальных золотых предметов и украшений IX века до нашей эры, а также троянскую коллекцию Генриха Шлимана, представленную в Музее имени Пушкина в Москве и в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.