В Хабаровске обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева приговорили к 18 годам тюрьмы

14:26 | 20.12.2018

Хабаровский краевой суд признал Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Суд приговорил обвиняемого к 18 годам колонии строгого режима. В последнем слове Аллахверанов попросил прощения у родственников Драчева. Он заявил, что совершил преступление по неосторожности.



Напомним, что конфликт, закончившийся гибелью чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, произошел утром 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска. Анар Аллахверанов нанес Андрею Драчеву смертельные травмы, а потом почти месяц находился в бегах. Позже он сам сдался следователям. Вину в убийстве фигурант не признавал.