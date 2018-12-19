Российская армия получила первую партию автоматов АК-12

14:20 | 20.12.2018

«Калашников» начал серийные поставки новейшего АК-12 российской армии, рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна. «20 декабря Концерн «Калашников» отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2,5 тыс. штук для Минобороны РФ. Это первый заказчик, кому концерн «Калашников» поставил новейшие автоматы», — отметили в концерне.



Ранее сообщалось, что Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном «Калашников» для экипировки солдата будущего «Ратник».