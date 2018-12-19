Экипаж МКС вернулся на Землю на «Союзе» с «дыркой» в обшивке

14:16 | 20.12.2018

Спускаемый аппарат пилотируемого «Союза МС-09» приземлился на территории Казахстана. В обшивке именно этого корабля летом было обнаружено отверстие, передает РБК. При этом бытовой отсек, в обшивке которого и находилось отверстие, сгорел при возвращении в плотных слоях атмосферы.



Российского космонавта Сергея Прокопьева, астронавтов Серину Ауньон и Александра Герста уже эвакуировали из спускаемого аппарата.



Как отмечает «Эхо Москвы», Прокопьева допросят следственные органы и служба безопасности Роскосмоса по поводу «дырки» в «Союзе».