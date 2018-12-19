По данным СМИ, Турция задумалась о передаче США данных по российским С-400

14:07 | 20.12.2018

Турция предлагала американским техническим экспертам изучить комплексы С-400 после закупки их у России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к обсуждению этого вопроса. Отмечается, что на данный шаг Анкара была готова пойти, чтобы разрешить конфликтную ситуацию, возникшую в отношениях с Вашингтоном в связи с решением приобрести российские комплексы С-400.



При этом Bloomberg отмечает, что ситуация развивается на фоне угроз американских властей ввести в отношении Анкары санкции, а также готовящейся сделки между США и Турцией по продаже последней американских ЗРК Patriot, сообщает РБК.