Джордж Лукас составил список самых богатых знаменитостей

17:26 | 19.12.2018

Американский режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 миллиарда долларов, снова стал самой богатой знаменитостью по версии журнала Forbes, в тройку лидеров также попали режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд), передает РИА «Новости».



В список также попали баскетболист Майкл Джордан (1,7 млрд), модель Кайли Дженнер (900 млн), рэперы Jay-Z (900 млн) и Diddy (825 млн), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 млн), гольфист Тайгер Вудс (800 млн), писатель Джеймс Паттерсон (800 млн).