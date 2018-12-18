Госдума запретила производство и продажу порошкового алкоголя

17:18 | 19.12.2018

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона о запрете производства и оборота «сухого алкоголя» в России. В документе прописано понятие «порошкообразная спиртосодержащая продукция» и вводится запрет на ее производство и оборот.



Изменения вносятся в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции».