Россия и мир
16:50 | 19.12.2018
В США оценили последствия одного залпа российской подлодки «Борей»
При этом американские военные эксперты подсчитали, что всего один «Борей» за полный пуск может уничтожить до 100 американских городов или крупных промышленных зон, однако ключевые посты управления вроде КП внутри горы Шайенн должны уцелеть, отмечает life.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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