В США оценили последствия одного залпа российской подлодки «Борей»

16:50 | 19.12.2018

Американское издание We Are the Mighty опубликовало анализ боевого применения подводных ракетоносцев типа «Борей». В статье издания указано, что РПКСН «Борей», находящийся в акватории Мексиканского залива, сможет поразить объекты в любой точке США. Под удар могут попасть такие стратегические цели, как комплекс Пентагон, военно-морская база «Кингс-Бэй» в Джорджии, военно-воздушная база «Уайтмен» в Миссури и другие объекты минобороны США.



При этом американские военные эксперты подсчитали, что всего один «Борей» за полный пуск может уничтожить до 100 американских городов или крупных промышленных зон, однако ключевые посты управления вроде КП внутри горы Шайенн должны уцелеть, отмечает life.ru.