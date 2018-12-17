Мутко официально покинул пост главы Российского футбольного союза

16:44 | 19.12.2018

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности президента организации был назначен руководитель Премьер-лиги Сергей Прядкин. Таковы главные итоги исполкома организации, который прошел сегодня в Москве.



Как напоминает «Эхо Москвы», Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского Футбольного Союза в конце декабря прошлого года на фоне допинг-скандалов с российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.



Мутко возглавлял РФС в 2005-2009 годах. В 2015 году его вновь избрали президентом Союза, а на следующий год переизбрали на четырёхлетний срок.