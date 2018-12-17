В США число погибших от огнестрельного оружия достигло максимума за последние 50 лет

13:18 | 19.12.2018

Число людей, погибших в США в результате применения огнестрельного оружия, в 2017 году стало максимальным за последние 50 лет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в 2017 году количество жертв огнестрельного оружия составило 39 773, на тысячу больше, чем в 2016 году. В двух третях случаев речь идет о самоубийствах. Это высочайший показатель с 1968 года, передает РИА «Новости».



Отмечается, что показатель растет уже третий год подряд, до этого показатель оставался стабильным на протяжении 2000-х и первой половины нынешнего десятилетия.