На Украине день рождения Степана Бандеры объявили праздником

12:47 | 19.12.2018

Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых — 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, передает РИА «Новости».



Также на Украине в следующем году отметят дни рождения художника Казимира Малевича, военного деятеля Симона Петлюры, футболиста и футбольного тренера Валерия Лобановского, отмечает gazeta.ru.