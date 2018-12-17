Власти китайского города Ланфан запретили Рождество

11:55 | 19.12.2018

Власти китайского города Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином запретили использовать какие-либо украшения, связанные с Рождеством, а также проводить мероприятия, приуроченные к празднику. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на постановление местных властей.



По данным издания, жителям города предложили сообщать властям обо всех нарушениях, «связанных с пропагандой религии», включая уличную торговлю или скидки, приуроченные к Рождеству. При этом не уточняется, какая именно религия не должна пропагандироваться.



Как напоминает РИА «Новости», несмотря на то, что католическое Рождество официально не празднуется в Китае, рождественская атрибутика в Пекине и во многих других городах страны – привычное явление и обычно не подвергается запрету.