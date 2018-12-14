17:03 | 17.12.2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Москву 21 января 2019 года. Об этом сообщает Sankei Shimbun. В Москве Абэ планирует провести переговоры с Путиным, и сейчас, по сведениям газеты, стороны согласовывают эту дату.



«На прошлом саммите в ноябре было подтверждено, что премьер-министр Японии посетит Россию в начале будущего года, и оба лидера также договорились провести встречу глав МИД перед таким визитом, если позволят обстоятельства. По дипломатическим каналам даты этих встреч согласовываются», — цитирует Министерство иностранных дел Японии РИА Новости.