В Кремле опровергли планы по объединению РФ и Белоруссии

16:46 | 17.12.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня, сообщает РБК. «Нет, в такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она и не обсуждалась», – заявил Песков.



Как напоминает «Вести.ру», ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Лукашенко провел некое закрытое совещание с высшим руководством Белоруссии, где заявил, будто нужно обеспечить независимость даже под давлением с российской стороны и до конца сохранять суверенитет. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позднее опровергла сообщения о проведении совещания.