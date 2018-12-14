Россия и мир
16:46 | 17.12.2018
В Кремле опровергли планы по объединению РФ и Белоруссии
Как напоминает «Вести.ру», ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Лукашенко провел некое закрытое совещание с высшим руководством Белоруссии, где заявил, будто нужно обеспечить независимость даже под давлением с российской стороны и до конца сохранять суверенитет. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт позднее опровергла сообщения о проведении совещания.
© «Вечерние Ведомости»
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