Россельхознадзор ввел запрет на поставки кормов для животных из Китая

15:26 | 17.12.2018

Россельхознадзор с 14 декабря ввел запрет на поставки всех видов кормов и добавок для животных из Китая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса африканской чумы свиней (АЧС).



Россельхознадзор уточняет, что это решение принято «в целях недопущения заноса вируса АЧС с территории Китая», передает «Интерфакс». Отмечается, что остановить распространение АЧС можно только жёсткими карантинными мерами.