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Россия и мир


 

15:22 | 17.12.2018

Госкомпании в России обяжут перейти на отечественный софт

Первый зампред правительства Силуанов утвердил директиву переходе госкомпаний на российское программное обеспечение. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа и источники, знакомые с его содержанием, предприятиям предложили проработать планы перехода до 2021 года. Уточняется, что через три года российским должно быть больше половины софта каждого класса.

Как напоминает rg.ru, в конце 2015 года премьер-министр Медведев подписал постановление, запретившее госкомпаниям приобретать зарубежный софт при наличии российских аналогов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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