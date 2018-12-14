Госкомпании в России обяжут перейти на отечественный софт

15:22 | 17.12.2018

Первый зампред правительства Силуанов утвердил директиву переходе госкомпаний на российское программное обеспечение. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа и источники, знакомые с его содержанием, предприятиям предложили проработать планы перехода до 2021 года. Уточняется, что через три года российским должно быть больше половины софта каждого класса.



Как напоминает rg.ru, в конце 2015 года премьер-министр Медведев подписал постановление, запретившее госкомпаниям приобретать зарубежный софт при наличии российских аналогов.