В греческом городе Пирей произошел взрыв у здания телеканала Skai

15:12 | 17.12.2018

Неустановленное взрывное устройство было приведено в действие у здания греческого телеканала Skai в городе Пирей неподалеку от Афин. Об этом сообщается на сайте телеканала.



Бомба была взорвана в ночь на понедельник, зданию нанесен ущерб – выбиты стекла. Никто не пострадал, так как перед взрывом поступил звонок с предупреждением об угрозе и район был блокирован полицией, сообщает РИА «Новости».



Ни одна из террористических и радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.