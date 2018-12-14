Лавров заявил о подготовке властей Украины провокации на границе с РФ

14:56 | 17.12.2018

Петр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире радио «Комсомольская правда». «Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооружённую провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», — заявил Лавров. Лавров предупредил, что в случае, если провокация действительно состоится, она не останется без ответа.