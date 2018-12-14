Поднявший росгвардейца в метро житель Москвы оштрафован на 20 тысяч рублей

14:39 | 17.12.2018

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 20 тысяч рублей Исляма Малекова, который ради шутки поднял на руки сотрудника Росгвардии на станции столичного метро «Сухаревская», передает РИА «Новости».



Согласно материалам уголовного дела, 6 мая 2018 года Малеков на станции метро «Сухаревская», «умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудника по охране общественного порядка, находящегося в форменном обмундировании и являющегося представителем власти, обхватил его руками со спины, демонстративно сковав его движения, пронес по вестибюлю станции метро».



Отмечается, что сам Малеков заявил, что таким образом пошутил, а пострадавший росгвардеец нашёл моральный вред в выложенном в интернет видео, сообщает govoritmoskva.ru.