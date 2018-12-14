Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике из-за опасений поломки ледокола

14:34 | 17.12.2018

Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике из-за опасений просить помощи у России в случае поломки единственного американского тяжелого ледокола. Об этом сообщает Business Insider.



Отмечается, что у американской стороны есть только два ледокола, из которых лишь один тяжёлый, при этом ему уже больше 40 лет. Как указал бывший командующий Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт, корабль под названием Polar Star в нынешнем состоянии «цепляется за жизнь».



В статье не уточняются сроки проведения учений. Известно лишь, что экс-командующий береговой охраной рассказал об отказе от них в начале декабря.